Пекінський турнір: Ангеліна Калініна змогла перемогти Маркету Вондроушову

Українська спортсменка змогла здолати суперницю у пекінському турнірі. Ангеліна Калініна здобула гору над Маркетою Вондроушову, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат поєдинку.

Актуальна переможниця в турнірі Вімблдону стартувала дану гру. Вона здобула міцну домінуючу позицію над спортсменкою з української держави.

У другому сеті спортсменки з України та Чехії почали зосереджувати увагу на подачах. Приблизно в середині другого сету Ангеліна Калініна зробила брейк на подачі суперниці. Це стало вирішальним сетом у грі.

Заявку українки на перемогу в чемпіонаті було виявлено у першому геймі тенісного змагання.

Ангеліна Калініна не розслаблялася протягом усієї гри. Навіть коли вона мала відрив у рахунку 4:1.

Українська тенісистка здобувала перемогу і в поєдинку у Канаді.