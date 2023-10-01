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Середа, 4 Жовтня

Нова нічна атака: Росія завдає ударів по сходу, центру та півдню України

ЗС РФ вночі 1 жовтня завдали удару по Україні.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації вночі 1 жовтня завдали удару по Україні. Під атаку потрапили східні, центральні, а також південні регіональні частини держави, повідомляє “Преса України“.

Російські збройні сили завдали нових масових атак по українським регіонам, що розташовані на південній, центральній та східних частинах країни. Для атаки використовувалися дрони моделі “Шахед”. Запуск провадився з тимчасово окупованих територій Криму. Також запускалися безпілотні літальні апарати з Краснодарського краю та Курська.

Зазначається, що українські збройні сили змогли ліквідувати приблизно половину безпілотників Росії. Точна кількість фіксується як 16. Також надійшла інформація про запуск С-300. Запуск ракети був проведений у Білгородській області та націлений на Харків.

Шахеди раніше загрожували південним регіонам України.

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