Ліга чемпіонів: ‘Шахтар’ Донецьк на виїзді проти ‘Антверпен’

Донецька футбольна команда “Шахтар” під час проведення другого туру групового етапу Ліги чемпіонів протистояла бельгійській команді “Антверпен”. Це відбувалося на виїзді, повідомляє “Преса України“.

Матч між донецькою та бельгійською командою відбудеться на території бельгійської держави. Дата матчу призначено на 4 жовтня 2023 року. Футбольна битва між командами буде проводитись на арені “Босейлстадіон”. Початок матчу буде на 19:45 за київським часом.

Матч не транслюватиметься в ефірі цифрового мовлення Т2. Після плей-офф кваліфікаційної стадії всі ігри відбуватимуться в офіційному трансляторі турніру.

Для того щоб спостерігати за іграми після плей-офф необхідно використовуватиме медіасервіс MEGAGO.

До цього “Шахтар” протистояв “Чорноморцям“.