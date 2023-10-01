Екологічна катастрофа: Нафтопродукти забруднили річку Стримба

Прорив на нафтопроводі розпочинає екологічну катастрофу у річці Стримба. Нафтопродукти, що виливаються після вибуху нафтопроводу, забруднюють річку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Дністровського басейнового управління.

Повідомляється, що нафтопродукти почали забруднювати Стримбу. Рівень забруднення на даний момент становить практично в 26 разів, що перевищує гігієнічну норму.

Дослідженням ситуації займалися лабораторні експерти Західного регіону Дністровського БУВР.

Вони зафіксували точні показники забруднення річки нафтопродуктами, а так само почали роздумувати про те, як позбутися екологічної проблеми, що виникла після вибуху.

Вони вказали, що нинішній рівень нафтопродуктів перевищує норму у 25,7 разів. А гранично прийнятні показники перевищено у 154 рази.

ДСНС раніше звітував про ліквідацію пожежі від вибуху.