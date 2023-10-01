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Середа, 4 Жовтня

Безпечний рух: Україна повертає правило про включені фари

Україна повернула штрафи за керування поза населеними пунктами без фар.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Починаючи з 1 жовтня 2023 року в українську державу повертають правило про включені фари. Воно стосується автомобільного виду транспорту, і зобов’язує водіїв вмикати ходові вогні, коли вони їдуть поза межами населених пунктів, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал Патрульної поліції Львівської області.

Патрульна поліція опублікувала інформацію про повернення зобов’язання перед українськими військовими тримати увімкненими фари. Це зроблено для забезпечення безпеки під час руху поза населеними пунктами. Це також стосується всіх видів транспорту які стосуються механічного типу.

У випадку, коли ходових фар на транспорті немає, водій повинен увімкнути ближнє світло.

Таким чином, будь-який учасник дорожнього руху зможе побачити рух водія.

Нагадаємо, що раніше ввелися штрафи за паркування.

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