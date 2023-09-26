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Середа, 27 Вересня

Українські консульства оновлюються: мігранти у Польщі можуть отримати документи громадянського стану

Українські консульства на території Польщі нещодавно набули нових повноважень.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українські консульства на території польської держави нещодавно набули нових повноважень. Вони мають право видавати клієнтам документи громадянського стану, активні записи про які складені та зберігаються на території України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Консульство України у Гданську.

Українські мігранти отримали можливість повторного свідоцтва про народження, зміну імені, шлюб, а також розлучення. Ці документи тепер можна повторно отримати. Крім цього можна отримати виписки різного плану.

Водночас наводяться помилки, яких українці припускаються найчастіше під час роботи з отриманням документів.

Йдеться виключно про документи громадянського стану, складені на території України.

Нагадаємо, що так само припиняється видача віз.

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