Українська держава здійснила екстрадицію п’ятьох організаторів кол-центру на територію Чехії. Депортанти змогли виманити у жителів Чехії понад 7 мільйонів та 609 тисяч євро, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Національна поліція України поділилася інформацією про екстрадицію шахраїв, які завдяки своєму колл-центру виманювали у Чехів кошти. Вони використовували для цього заміну телефонного номера і представлялися співробітниками служби безпеки банків. Вони повідомляли чехам, що їхній банківський рахунок хтось зламав, і необхідне екстрене переведення коштів на так званий “безпечний” номер. Після переведення вони обривали зв’язок із жертвою.

Таким чином їм вдалося виманити у чехів понад 7,6 мільйонів євро.

Екстрадиційний адвокад потрібен так само Порошенко та його команді.