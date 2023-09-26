Підозрюваний громадянин: СБУ знайшли паспорт РФ у тренера української команди

Служба безпеки України знайшла паспорт громадянина Російської Федерації у тренера української збірної. Міністерство молоді та спорту України отримало листа про цей інцидент, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Курбанова.

Служба безпеки України знайшла у тренера вітчизняної команди паспорт громадянина Росії. Тренер навчав українську хокейну команду. Ще навесні Міністерство молоді та спорту отримали листа про цю подію. Проте російський громадянин продовжував свою роботу з українськими спортсменами.

За даними, наданими Службою безпеки України, підозрюваний отримав паспорт РФ ще в 2008 році. До нього додавався ідентифікаційний номер. Спецслужби уточнюють, що Шахрайчук продовжує залишатися громадянином РФ і не обнулює свій паспорт.

До цього СБУ затримала коригувальника нападів на Україну.