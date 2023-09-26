Гра повертається: Російські юніори повернуться на світову футбольну арену

Спілка європейських футбольних асоціацій ухвалила рішення про повернення на арену міжнародного масштабу збірної Російської Федерації. Це стосується збірної U-17, хоча раніше світ отримував запевнення про те, що команди РФ буде відсторонено через вторгнення, повідомляє “Преса України” з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

УЄФА вирішили повернути російських спортсменів у гру на міжнародній арені. Як заявляється, головна причина цієї дії полягає у віці гравців. Вони знаходяться у віковій категорії 17 років. Рішення ухвалено на засіданні в Лімасолі.

Наразі російські команди можуть грати на міжнародній арені, проте під егідою організації. Крім цього, повернення російських гравців безпосередньо впливає на сезон, оскільки на змаганнях до цього вже було кинуто жеребкування.

УЄФА вже отримували пораду забути про футбол на найближчі два роки.