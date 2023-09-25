Черкаси у темряві: Електроенергію відключено через аварію

На території Черкас тимчасово відключено електроенергію. Це відбувається у мікрорайоні “Центр”, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Суспільне“.

“Суспільне” розповіли про те, що аварійна ситуація викликала тимчасові часткові відключення електроенергії.

“Аварійна ситуація в енергомережах зараз вразила частину “Центру”. Зараз цей мікрорайон залишається без електроенергії. Оперативно-виїзні бригади на даний момент проводять усі необхідні реставраційні роботи на місці”, – повідомило видання.

Так само зазначається, що для відновлення електропостачання може знадобитися час у розмірі двох-трьох годин після початку проведення реставраційних робіт.

Також нагадаємо що ця аварійна ситуація могла бути викликана одним з актів агресії з боку ЗС РФ.