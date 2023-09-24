Звинувачення у фейках: голова апарату прем’єр-міністра Вірменії атакує Росію

Глава урядового апарату прем’єр-міністра Вірменії вивів звинувачення. Вони стосуються засобів масової інформації Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук глави урядового апарату прем’єр-міністра Вірменії.

“Дивлячись на поточну гібридну війну між Російською Федерацією та Вірменією хочеться згадати стару казку. Хто скаже найбільшу брехню, той отримає в дар половину палацу, у нашому випадку, Кремля”, – заявив Арутюнян.

Він привів як показник фейку, який створили пропагандисти РФ. Вони заявляли, що 20 вересня протестувальники в Європі досягли успіху у вриві в будівлю уряду. І там вони зустрілися з американськими десантниками.

Він зазначив що у вказаний день не було жодних протестувальників, хто штурмував уряд, і тим більше нікого не “зустрічав американський десант.”

Нагадаємо, що одного з пропагандитських журналістів оштрафовано в Латвії.