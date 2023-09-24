Спікер Палати представників США підтверджує: допомога Україні збережеться

Спікер палати представників Сполучених Штатів Америки зробив заяву. Він говорить про те, що допомога українській державі в межах законопроекту про фінансування Пентагону збережеться. Раніше заявлялося, що буде вилучено приблизно 300 мільйонів доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Hill.

Видавництво The Hill провела інтерв’ю з Кевіном Маккарті, під час якого запитали про продовження допомоги Україні. Він стверджує що збереження 300 мільйонів доларів допомоги має бути.

“Зберегти допомогу Україні зараз вкрай важливо, тому наступного тижня буде опубліковано новий законопроект про фінансування Пентагону”, – повідомив Маккарті.

Також він каже, що держдепу стає все складніше зберігати кошти в обох проектах.

Для допомоги Україні також віддавали гроші зі штрафів.