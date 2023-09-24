Нові можливості ‘єВідновлення’: розширений список категорій бізнесу

Програма “єВідновлення” отримала до масиву категорій бізнесу нові оновлення. Раніше цей масив складав лише три категорії бізнесу, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал Міністерства відновлення України.

Після поточного оновлення “єВідновлення” власники майна, яке було пошкоджено через військові дії, можуть придбати будівельні матеріали або скористатися доступними для придбання послуг від компаній, список яких також поповнився.

На даний момент “єВідновлення” має 1 106 одиниць мерчантів, серед яких є ФОПи, кількість яких становить 84% від загального обсягу мерчантів та 16% юридичних осіб.

За допомогою “ЄВідновлення” можна отримати компенсацію у розмірі до 200 000 гривень, якщо житло визнано пошкодженим або зруйнованим.

Постраждалі вже одержали мільйони гривень компенсації.