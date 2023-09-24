Безстрокові навчання: Білорусь та Росія продовжують військову співпрацю

Білоруська держава продовжує спільні військові навчання із солдатами Російської Федерації. Військові навчання триватимуть щонайменше до початку жовтня, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал моніторингової групи “Білоруський Гаюн“.

“Білоруський Гаюн” повідомив про те, що військовослужбовці Білорусі та Росії продовжують спільні навчання, які триватимуть щонайменше до 1 жовтня 2023 року.

“Вчення білоруських і російських збройних сил триватимуть, і це триватиме щонайменше до 1 жовтня. Вихідними днями для деякої кількості полігонів стали 23 і 24 вересня, але є ті, які працюють у безперервному режимі. Це “Доманово” та “Обуз-Лісновський” . Це показує, що взаємини РФ і Білорусі залишаються незмінними.”, – заявив “Білоруський Гаюн”.

Нагадаємо, що раніше розповідалося про військові навчання ЗС РФ та Білорусі.