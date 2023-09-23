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Вівторок, 26 Вересня

Танки в тіні мін: чому війська в Україні уникають броньованої техніки

Під час проведення бойових дій на обох сторонах конфлікту практично не користуються броньованою технікою.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Під час проведення бойових операцій на лінії бойового зіткнення обидві сторони конфлікту практично не користуються броньованою технікою. Це аргументується насиченістю територій міною та високим ступенем небезпеки потрапляння під обстріл артилерії, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Warzone.

Кирило Буданов повідомив про те, що українські та російські військові намагаються не використовувати броньовану техніку поза екстреними випадками. Він наголосив, що це не залежить від кліматичних умов, викликаних наближенням зимового сезону.

Він зазначає, що це небезпечно. Насамперед для екіпажів танків. Він нагадує, що безліч територій на даний момент є замінованими, що ускладнює можливість проїзду, а також про щільний артилеристський вогонь.

Майбутнє визволення України вже обговорювалося Подоляком.

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