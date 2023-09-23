На фронті під Бахмутом: Українські військові активно просуваються

Збройні Сили України продовжили штурмові операції під Бахмутом. Вони просунулися на південний схід від нещодавно звільненої від російського впливу Кліщіївки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Інститут вивчення війни.

Інститут вивчення війни зафіксував продовження активного просування українських військовослужбовців на території під Бахмутом.

22 вересня Збройні Сили Російської Федерації проводили активні операції наступального плану, що відбувалися у районі Куп’янська. Проте російській армії не вдалося просунутися. “Воїнкор” Російської Федерації заявив про те, що армія РФ вже проводять контратаки на території невстановленого району на Куп’янському напрямку.

Також повідомляється про те, що російські війська починають активніше користуватися артилеристським озброєнням для придушення українських солдатів.

Раніше повідомлялося про повне звільнення Кліщіївки.