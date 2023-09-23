Інтеграція Швеції до НАТО: угорський уряд відкладає важливе рішення

На порядку денному угорського парламенту на даний момент не стоїть питання щодо інтеграції Швеції до Альянсу НАТО. Влада Угорщини стверджує, що зараз це не справа першої важливості, повідомляє “Преса України” з посиланням на Петера Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини зустрівся із МЗС Туреччини. Однією з головних тем, що обговорюються між міністрами, стала ратифікація Швеції до Північноатлантичного альянсу.

“Це питання зараз не стоїть на порядку денному. Жоден з парламентів не збирається поки оглядати його”, – написав Сійярто.

Крім цього угорський міністр закордонних справ уточнив, що “було б непогано якщо виявлялося більше поваги”. Проте політик не дав точного визначення своїм словам. На даний момент невідомо в чому конкретно полягала “неповага”.

Також гостро постає питання євроатлантичної інтеграції України.