Американська важка військова техніка в Україні: підготовка до нової ери оборони

Збройні Сили України використовуватимуть важку техніку американської розробки. Йдеться про танки моделі Abrams, повідомляє “Преса України “з посиланням на the Warzone.

Warzone поділилися інформацією про те, що українські військові використовуватимуть танки Абрамс, які поставлятимуть країни-партнери. Кирило Буданов заявив про те, що не може дочекатися коли американська важка військова техніка надійде на озброєння українським солдатам.

“Бо якщо дані таки використовуються на передовій, а так само в простих боях, вони не проживуть довго. Вони хороші для операцій проривного типу. Однак ці операції повинні бути дуже добре продумані і повністю опрацьовані”, – заявив Буданов.

Таким чином голова Головного управління розвідки наголосив на важливості техніки, а так само як її використовуватимуть.

Ці танки вже пройшли процедуру адаптації до бойових дій у Європі.