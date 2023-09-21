Українське зерно в Європі: Литва підтримує Україну у боротьбі за ринок

Чинний президент України провів зустріч із литовським лідером. Однією з головних тем між лідерами держав став експорт українського зерна, повідомляє “Преса України” з посиланням на LRT.

Видавництво LRT повідомило про те, що Володимир Зеленський та Гітанас Науседа провели зустріч як лідери української та литовської держав. Вони переговорили про різні теми, але головним став експорт українського зерна.

Як зазначив чинний лідер української держави, це питання вкрай важливе для української економіки, а також ринку у всьому Європейському Союзі.

Вони обговорили процеси, які дозволять пом’якшити транспортування сільськогосподарських продуктів України через Польщу, а також збільшення обсягів транзиту до Литви.

Ці заходи стали необхідні після скасування ембарго з боку ЄС, але відмови від рішення Євросоюзу з боку деяких його учасників.

Раніше Зеленський налагоджував відносини із Грузією, виступаючи на її захисті.