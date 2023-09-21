Актуально
Підписатися
Четвер, 21 Вересня

Прихована загроза розкрита: Україна успішно ліквідувала ‘Гіацинт-Б’ РФ

ЗСУ засікли та успішно ліквідували "Гіацинт-Б".
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українські сили оборони змогли зафіксувати на полі ведення бойових дій замасковану гармату “Гіацинт-Б”. Після засічення об’єкту негайно розпочалася операція щодо його знищення, яка закінчилася успішно, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Олександра Тарнавського.

За словами Тарнавського, українські військовослужбовці завдяки засобам бойової розвідки, а також завдяки артилеристам морської піхоти. Вони зафіксували на полі бою російську гармату 152 міліметри, яка зветься “Гіацинт-Б”.

Після цього було віддано наказ про негайну ліквідацію цієї небезпеки. Почалася операція з усунення гармати, яка закінчилася успішно, і Збройні Сили Російської Федерації внаслідок атаки ЗСУ втратили “Гіацинт-Б”.

Українські військові вже повністю звільнили Клищіївку.

Post Views: 16

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.