Українські сили оборони змогли зафіксувати на полі ведення бойових дій замасковану гармату “Гіацинт-Б”. Після засічення об’єкту негайно розпочалася операція щодо його знищення, яка закінчилася успішно, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Олександра Тарнавського.

За словами Тарнавського, українські військовослужбовці завдяки засобам бойової розвідки, а також завдяки артилеристам морської піхоти. Вони зафіксували на полі бою російську гармату 152 міліметри, яка зветься “Гіацинт-Б”.

Після цього було віддано наказ про негайну ліквідацію цієї небезпеки. Почалася операція з усунення гармати, яка закінчилася успішно, і Збройні Сили Російської Федерації внаслідок атаки ЗСУ втратили “Гіацинт-Б”.

Українські військові вже повністю звільнили Клищіївку.