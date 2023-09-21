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Четвер, 21 Вересня

Нова атака на Україну: ЗС РФ обстрілює населені пункти Херсонської області

ЗС РФ провели новий обстріл України.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Військовослужбовці російських збройних сил провели новий обстріл української держави. Під атаку потрапили населені пункти на території Херсонщини. Внаслідок атаки з боку ЗС РФ постраждали та загинули цивільні. повідомляє “Преса України” з посиланням на Олександра Прокудіна.

Білозерка покопала під обстріл російських збройних сил, для атаки армія РФ використовувала артилерійські установки, а також безпілотні літальні апарати. Попередня інформація показує, що за добу там постраждало 15 людей, п’ятеро з яких загинули.

Також під ініційовані обстріли потрапила Даріївська громада. Після обстрілу російськими бойовиками загинув місцевий чоловік віком 58 років. Загинув внаслідок влучення по його приватному будинку.

Під атаку також потрапила Костянтинівка.

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