Зрив підтримки: Україна перевіряє місця проживання отримувачів фінансової допомоги

Національна соціальна сервісна служба зараз зайнята перевіркою фактичного місця проживання осіб, які пройшли внутрішнє переміщення в Україні. Перевірка ведеться серед тих осіб, які отримали фінансову підтримку української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство реінтеграції.

Міністерство реінтеграції опублікувало інформацію про те, що з початку проведення всіх перевірок серед внутрішньопереміщених осіб виплати припинилися принаймні для 130 тисяч українців, які пройшли внутрішнє переміщення.

Дана перевірка передбачає інформацію про реєстрацію особи, що перевіряється, як внутрішньопереміщену, отримання повідомлень від держвлади місцевого самоврядування, результати верифікації особи.

Мінреінтеграція вже давала українцям безкоштовну послугу допомоги.