Українська гордість: Ярослава Магучих стрибнула на висоту 2,03 м і перемогла

Спортсменка з української держави Ярослава Магучих змогла перемогти у Діамантовій лізі-2023, поставивши новий рекорд цього сезону. Дисципліна – стрибки у висоту, повідомляє “Преса України” з посиланням на офіційний сайт змагань.

Офіційний сайт Діамантової ліги-2023 виклав інформацію про нову переможницю у стрибках у висоту. Фінал ліги зустрічатиме трьох учасниць із України. Це Ірина Геращенко, Ярослав Магучих та Юлія Левченко. Могучих змогла поставити новий рекорд цього сезону, стрибнувши у висоту на 2,03 метра. Цей результат залишив про спортсменку високу думку серед глядачів та журі.

“Це стало найкращим результатом. Як для самої спортсменки, так і для всього світу! Цей результат поставив крапку в даному етапі змагань, і багато хто очікує на те, що фінал буде ще яскравішим”, – заявили в НОК України.

Ярослава Магучих і раніше встановлювала рекорди.