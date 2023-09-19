Україна проти Росії: Міжнародний суд ООН розгляне справу про геноцид

Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй планує взяти на розгляд другу справу щодо позову української держави проти країни-агресора. Справа “Про звинувачення у скоєнні геноциду”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Позов передбачає, що українська держава намагається довести те, що Російська Федерація порушує Конвенцію 1948 року. Це аргументується тим, що Москва виправдовує дії своїх військовослужбовців на території України, а також вторгнення в цілому “геноцидом” росіян з боку Києва.

Російська Федерація висунула вимоги про припинення ведення справи, а також заперечує суд ООН. Наступні слухання не розглядатимуть справу по суті. Вони сконцентрують увагу на аргументах щодо юрисдикції.

Про позов від України у бік Російської Федерації вже було відомо раніше.