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Вівторок, 19 Вересня

Україна проти Росії: Міжнародний суд ООН розгляне справу про геноцид

Суд ООН взяв на розгляд справу геноцид українського народу.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй планує взяти на розгляд другу справу щодо позову української держави проти країни-агресора. Справа “Про звинувачення у скоєнні геноциду”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Позов передбачає, що українська держава намагається довести те, що Російська Федерація порушує Конвенцію 1948 року. Це аргументується тим, що Москва виправдовує дії своїх військовослужбовців на території України, а також вторгнення в цілому “геноцидом” росіян з боку Києва.

Російська Федерація висунула вимоги про припинення ведення справи, а також заперечує суд ООН. Наступні слухання не розглядатимуть справу по суті. Вони сконцентрують увагу на аргументах щодо юрисдикції.

Про позов від України у бік Російської Федерації вже було відомо раніше.

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