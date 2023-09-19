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Вівторок, 19 Вересня

Halliburton продовжує постачати Росію: американський гігант ігнорує санкції

Економічний велетень підтримує Російську Федерацію.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація знову отримала необхідне їй обладнання, вироблене одним із лідерів постачальників у світовому масштабі. Нафтогазовий гігант Halliburton продовжує допомагати Росії, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Guardian повідомили про те, що митні документи російського походження показують експорт з Halliburton до Росії. Експортні продукти переважно перевозилися зі Сполучених Штатів Америки через Сінгапур.

Основна частина експортного масиву завершилася протягом жовтня 2022 року. Проте після того, як перерва в експорті завершилася, поставки знову відновилися, починаючи з грудня того ж року.

За даними документами, експортувалося різне обладнання, від насосів до інструментів для буріння свердловин.

Крім цього, солдати РФ проводять тренування на території Білорусі.

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