Ескалація на кордоні: Російські війська знову атакують Сумську область

Збройні Сили Російської Федерації знову ініціювали обстріл України. Під атаку потрапила Сумська область на кордоні, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал Сумської ОВА.

Сумська Обласна військова адміністрація розповіла про нову атаку з боку російських військовослужбовців. Для атаки використовувалися артилерійські установки, удар зазнав території Ворожбянської громади. Кількість зафіксованих вибухів у громаді становить дев’ять одиниць.

Підтверджується, що внаслідок російського обстрілу Ворожбянської громади постраждав один місцевий житель.

Потерпілий отримав поранення, проте місцеві органи охорони здоров’я змогли оперативно відправити його до лікувального закладу. Інформація про поточний стан людини та пошкодження у громаді уточнюється.

Сумська ОВА і до цього повідомляла про нові акти агресії.