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Неділя, 17 Вересня

Жительку Берислава поранено: новий обстріл від ЗС РФ Херсонської області

ЗС РФ продовжують обстрілювати Херсонську область, поранено жінку.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації продовжують обстрілювати українську державу. Один із житлових будинків на території Берислава потрапив під нову атаку російських військових, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал Херсонської ОВА.

Херсонська обласна військова адміністрація зафіксувала новий обстріл Берислава. Під атаку Збройних Сил Російської Федерації потрапив один із житлових будинків, внаслідок чого поранення отримала місцева мешканка віком 63 роки.

Жінку, яка отримала поранення середнього ступеня тяжкості, оперативно доставили до лікарні, і зараз надають необхідну медичну допомогу.

Інформація про інших постраждалих людей зараз уточнюється у фахівців, які проводять ретельний обшук місця події.

Херсонська ОВА вже повідомляла про мінну небезпеку в Україні.

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