Загадковий вибух у Севастополі: що сталося на військових базах Росії

На території тимчасово окупованого Севастополя місцеві жителі почули вибухи. Його змогли засікти в районі мису Фіолент. На цій території знаходяться військові бази Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал “Кримський вітер“.

“Кримський вітер” повідомив про подію на території Севастополя. Осторонь військових баз Збройних сил Російської Федерації пролунав вибух. Попередні дані показують, що він стався або в районі розвідки радіотехнічного типу, або на території протиповітряної оборони ЗС РФ.

Також в Інтернеті опублікували фотографію, яка показує стовп диму, що утворився після вибуху, який почули місцеві жителі Севастополя.

Там уже з’явилися представники швидкої медичної допомоги.

Раніше в Криму вже здіймали тривогу з приводу звуків вибухів.