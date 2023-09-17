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Неділя, 17 Вересня

Вибухонебезпечні зони розміновані: Україна продовжує очищувати свою землю

У Генштабі озвучили результати розмінування небезпечних територій України.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

У Генеральному штабі озвучили результати процесів розмінування небезпечних територій української держави. За період з 11 по 16 вересня 2023 року виявили та знешкодили 1 718 одиниць вибухівки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Генеральний штаб.

Генштаб Збройних Сил України розповів про результати розмінування українських теренів після знаходження там військових країни-агресора. Зазначається, що за останній тиждень фахівцям з вибухових речовин вдалося знайти та успішно розмінувати площу рівну 896,59 гектарів.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося вилучити та знешкодити загальну кількість вибухівки 56 375 одиниць. Розмінували загалом площу 19 746,03 гектара.

Також Генеральний штаб повідомляв про методи приховування втрат ЗС РФ.

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