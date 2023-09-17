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Неділя, 17 Вересня

Україна готується до нових операцій: Зеленський розглянув плани ЗСУ

Чинний лідер України провів нове засідання Ставки.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер української держави провів нове засідання. Він провів Ставку Верховного головнокомандувача, в межах якої обговорив майбутні операції ЗСУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський обговорив з іншими політиками подальші операції Збройних сил України. За словами президента, під час Ставки вони провели детальний огляд актуальної ситуації на полі бою проти Збройних Сил України. Головнокомандувач ЗСУ доповів про ситуацію в Харківській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. Крім цього, були доповіді від української розвідки.

Також було порушено питання щодо майбутніх операцій українських військовослужбовців. Учасники Ставки підтверджують можливість продовження контрнаступу з боку ЗСУ.

Це не перше засідання Ставки Володимира Зеленського.

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