У Генеральному штабі повідомили про те, що Збройні Сили України змогли досягти часткового успіху в Донецькій області. Українські військовослужбовці виконали важливі бойові завдання у районі села Кліщіївка, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Генштабу.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успіхи українських солдатів на лінії фронту. Українські військовослужбовці продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямах конфлікту.

Просуваючись вперед військовослужбовці української держави, успішно ліквідують Збройні Сили Російської Федерації, а також звільняють тимчасово окуповані території України.

“Результати ведення штурмових операцій показують, що українські Сили оборони показують успіх, нехай і частковий у Кліщіївці”, – повідомили у Генштабі.

Успіхи ЗСУ змусили Російську Федерацію розпочати мобілізацію на території Алчевська.