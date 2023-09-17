Скандал у Британії: NCA відмовляється від справи проти Фрідмана та ухилістів

Британське національне агентство, що відповідає за боротьбу зі злочинністю, припинило одне зі своїх розслідувань. Воно провадилося над підозрюваними в ухиленні від санкційних обмежень, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Видавництво Bloomberg повідомило про припинення ведення справи проти ухилистів від санкцій.

“NCA може підтвердити інформацію про те, що більше не братиме участі і будь-які заходи проти Михайла Фрідмана. Причиною цьому став ордер, який видали в Athlone House в грудні 2022 року. Інші розслідування щодо підозрюваних продовжуються. Вони знаходяться в ширшому. спектрі розслідування.”, – повідомив представник NCA.

Також він зазначив, що Фрідман на даний момент перебуває під вартою через відмивання грошей.

В Україні також назвали суму штрафів для ухилістів.