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Неділя, 17 Вересня

Скандал у Британії: NCA відмовляється від справи проти Фрідмана та ухилістів

Британія затримала підозрюваних у відхиленні від санкцій.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Британське національне агентство, що відповідає за боротьбу зі злочинністю, припинило одне зі своїх розслідувань. Воно провадилося над підозрюваними в ухиленні від санкційних обмежень, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Видавництво Bloomberg повідомило про припинення ведення справи проти ухилистів від санкцій.

“NCA може підтвердити інформацію про те, що більше не братиме участі і будь-які заходи проти Михайла Фрідмана. Причиною цьому став ордер, який видали в Athlone House в грудні 2022 року. Інші розслідування щодо підозрюваних продовжуються. Вони знаходяться в ширшому. спектрі розслідування.”, – повідомив представник NCA.

Також він зазначив, що Фрідман на даний момент перебуває під вартою через відмивання грошей.

В Україні також назвали суму штрафів для ухилістів.

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