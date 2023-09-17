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Неділя, 17 Вересня

Штучний бар’єр: Польща будує стіну на кордоні з Росією

Польща планує найближчим часом побудувати стіну між собою та РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Польська держава планує у найближчій перспективі побудувати стіну між собою та Російською Федерацією. Зокрема це стосується Калінінградської області РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Radio Olsztyn.

Radio Olsztyn повідомили про подальші плани Польщі щодо кордону з країною-агресором, Російською Федерацією.

“Ми вже зробили оголошення про те, що спочатку потрібно будувати периметричну систему охорони кордону в електронному плані. Після завершення цього етапу нам потрібно створити бар’єр уже фізичний, який буде відповідати продукту попереднього кроку. Він має бути протягом усього кордону з регіоном Кенігсберзького, який раніше був Калінінградською областю.”, – заявив Матеуш Моравецький.

Також на кордоні з Польщею мають проблеми українські біженці.

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