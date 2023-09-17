Румунія готова до боротьби з російськими дронами: зенітні системи на варті

Румунська держава готова до того, щоб використовувати до дій залежно від того, який рівень загрози від російських безпілотників виходитиме. Зенітні системи проти безпілотних літальних апаратів ЗС РФ вже готові до роботи, повідомляє “Преса України” з посиланням на Digi24.

Видавництво Digi24 повідомило про готовність Румунії до відбиття безпілотних літальних апаратів Збройних Сил Російської Федерації. Зенітні системи вже готові. Цей запобіжний захід почався після того, як російські БПЛА кілька разів впали на територію румунської держави.

“Ми вирішили, що буде правильно направити 600 представників наших збройних сил на зміцнення нашої лінії оборони в північній частині Добруджі. Це адекватний запобіжний захід.” – повідомив генерал Влад.

Нагадаємо, Румунія вже реагувала на падіння російських БПЛА.