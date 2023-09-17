Онлайн-юридична допомога для українців: Мінреінтеграції надає безкоштовну послугу

Жителі української держави на території тимчасово захоплених регіонів, а також за кордоном держави можуть звернутися онлайн за юридичною допомогою. Це буде абсолютно безкоштовно, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство реінтеграції.

Міністерство з реінтеграції заявило про можливість безкоштовної допомоги у юридичному плані українцям. Скористатися послугою цього типу можуть ті, хто підпадає під ст. 14 Закону України “Про безкоштовну юридичну допомогу”.

Також українці, які на даний момент перебувають за межами України, так само можуть звернутися за безкоштовною юридичною допомогою використовуючи онлайн сервіси.

Інфографіки надані Міністерством реінтеграції показують процес отримання онлайн підтримки.

Також публікувалися плани щодо процесів реінтеграції Криму.