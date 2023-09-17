На шляху до перемоги: ЗСУ повністю звільнили Кліщіївку

Збройні Сили України продовжують ділитися думкою про звільнення тимчасово окупованих територій. Вони висловилися про звільнення населеного пункту Кліщіївка, що знаходиться під Бахмутом, повідомляє “Преса України“.

Представники Збройних Сил України висловилися щодо завершення звільнення Кліщіївки.

“Можу підтвердити інформацію, яка вже ходить соціальними мережами. Кліщіївка успішно звільнена від впливу Збройних Сил Російської Федерації. Сьогодні ця інформація офіційно підтверджується.”, – заявив Ілля Євлаш.

За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ, військовослужбовці України продовжують закріплюватися на різних нових позиціях і тіснити ЗС РФ. Російська Федерація намагається відбиватися, але великих успіхів не досягає.

Також ЗСУ готуються до виконання нових операцій.