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Неділя, 17 Вересня

Блокування WhatsApp у Мелітополі: жителі мають труднощі

На території тимчасово окупованого Мелітополя розпочалися проблеми.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

На території тимчасово окупованого Мелітополя розпочалися проблеми. Вони полягають в обмеженні доступу громадян до месенджера WhatsApp, повідомляє “Преса України” із посиланням на заяву мера Мелітополя.

Мер Мелітополя повідомив про проблеми з месенджером WhatsApp на тимчасово окупованій території.

“Починаючи з учорашнього дня жителі цієї території втратили можливість до нормального використання месенджера WhatsApp. Вони не можуть зателефонувати рідним та близьким, які перебувають на підконтрольній Україні території. Деякі не в змозі і відправити СМС, деякі зазнають труднощів навіть із простим входом у додаток.” – заявив мер Мелітополя.

Також Іван Федоров заявив про те, що доступ блокується з боку Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі стався вибух біля залізничного вокзалу.

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