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Субота, 16 Вересня

Україна знайшла союзника: Німеччина висловила підтримку у торговельному питанні

Міністр сільгоспу Німеччини висловив свою думку щодо рішення Єврокомісії з приводу імпорту зерна з України.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр сільського господарства Німеччини висловив свою думку щодо рішення Європейської комісії з приводу імпорту зерна з України. Він розкритикував польську державу, Угорщину, а також Словаччину за введення власних обмежень, повідомляє “Преса України” з посиланням на Deutschalandfunk.

Видавництво Deutschalandfunk повідомило, що Міністр сільгоспу Німеччини підтримав Європейську Комісію і розкритикував країни, які ввели свої заборони на імпорт українського зерна. Він каже, що Європейська Комісія мала право у вирішенні скасування ембарго на сільськогосподарську продукцію української держави.

Також він зазначив, що Україна досі потребує підтримки з боку країн-партнерів. Він наголосив на важливості торгівлі зерном для української економіки.

Польща вже оголосила продовження ембарго українського зерна.

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