Трагічна доля: британський доброволець знайдено мертвим в Україні

Правоохоронці знайшли тіло загиблого. Впізнання показало, що труп є британським добровольцем в Україні, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Правоохоронці повідомили про знаходження трупа британського добровольця у війні проти країни-агресора. Упізнання затвердило особу загиблого, це Деніел Берк. Він народився у Південному Манчестері, вік 36 років. Його оголосили у розшук із 16 серпня 2023 року. Оголошення надійшло після того, як родичі загиблого звернулися до відповідних органів. Аргументували це тим, що не отримували звісток від Деніела довгий час.

Родичі Берка думали, що солдат поїхав до України. Поліція Манчестера заявила, що справу щодо повернення тіла британського добровольця вже розпочато.

Правоохоронні органи Умані також оголосили людину в розшук.