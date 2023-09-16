Токмацька прикмета: Війна на сході України не зупиняється, але українці виграють

Сили оборони української держави ліквідували місцезнаходження російської техніки військового призначення. Це сталося на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал мера Мелітополя.

Іван Федоров повідомив про нові успіхи Збройних Сил України на тимчасово окупованих територіях.

“Токмацька прикмета свідчить, що прильотів стає більше, коли окупантів стає в рази менше. Сьогодні на території Токмака окупанти втратили одну зі своїх військових баз. Варто уточнити, що це було дуже голосно”, – заявив мер Мелітополя.

Також міський голова додав, що ЗСУ вдарили за місцем, де знаходилася військова техніка Збройних Сил Російської Федерації. Додавши, що “прильоти” починають стає більш частим явищем.

Раніше Федоров повідомив про подію у Бердянську.