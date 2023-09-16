США збільшать виробництво артилерійських снарядів до 100 000 штук на місяць

Сполучені Штати Америки розповіли про свої плани збільшення щомісячного виробництва снарядів артилерійського типу 155 міліметрів. Планується приріст до 100 тисяч штук 2025 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

“Ми збираємося просунутися вперед у швидкості та якості виробництва наших артилерійських снарядів. Ми плануємо незабаром досягти рівня виробництва у 100 000 одиниць бойових припасів за місяць. Ми плануємо досягти цієї планки у 2025 році. Також ми вже виробили 14 000 бойових припасів за місяць.Сьогодні наш рекорд у виробництві вже становить 28 000 одиниць бойових припасів.” – Заявив Біл Лаплант.

Також політик підкреслив, що попит на снаряди 155 міліметрів зріс за експонентом. Каталізатором зростання стало вторгнення в Україну.

Раніше США становили новий пакет допомоги Україні.