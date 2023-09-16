Литва потребує збільшення підтримки України: виклик Європейському Союзу

Європейський Союз отримав заклик від Литви про те, що необхідно збільшити поточну підтримку української держави. Також необхідно поповнити фонди військової мобільності Європи, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters заявило, що Європейський Союз отримав звернення від Литви. У рамках поточного перегляду бюджету Європейського Союзу на 2021-2027 роки потрібно збільшити кількість коштів, що виділяються для підтримки України.

Раніше для української держави із бюджету Євросоюзу виділили 50 мільярдів євро. У поточному році Європа обіцяє виплату Україні 18 мільярдів євро.

Литва закликала Європу підвищити виплати українській державі на основі необхідності протистояння країні-агресору.

Україна вже надала допомогу Вірменії.