Актуально
Підписатися
Субота, 16 Вересня

Литва потребує збільшення підтримки України: виклик Європейському Союзу

ЄС отримав заклик від Литви про те, що необхідно збільшити поточну підтримку України.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Європейський Союз отримав заклик від Литви про те, що необхідно збільшити поточну підтримку української держави. Також необхідно поповнити фонди військової мобільності Європи, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters заявило, що Європейський Союз отримав звернення від Литви. У рамках поточного перегляду бюджету Європейського Союзу на 2021-2027 роки потрібно збільшити кількість коштів, що виділяються для підтримки України.

Раніше для української держави із бюджету Євросоюзу виділили 50 мільярдів євро. У поточному році Європа обіцяє виплату Україні 18 мільярдів євро.

Литва закликала Європу підвищити виплати українській державі на основі необхідності протистояння країні-агресору.

Україна вже надала допомогу Вірменії.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.