Інтенсивні бойові дії на Бахмутському напрямі: Україна настає

Бойові дії, які відзначаються як найактивніші в поточному конфлікті, відбуваються на Бахмутському напрямку. На цьому напрямі Збройні Сили України продовжують свій наступ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал заступника міністра оборони.

Ганна Маляр повідомила про актуальну ситуацію на Бахмутському напрямі. Вона стверджує, що на даний момент військові дії на цьому напрямі найжорсткіші. Оскільки українські збройні сили активно намагаються просуватися вперед, російські військові перейшли в більш вигідну оборону. Проте спроби захисту виявляються безуспішними, як і спроби прориву українського захисту.

Така сама ситуація зараз відбувається на Авдіївському напрямі, де ЗСУ утримують свої позиції та штурмують ворожі.

Українська армія вже завдала точного удару по російському підрозділу. Сталося це на Бахмутському напрямі.