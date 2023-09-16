Ембарго на українське зерно: Польща ігнорує рішення Європейської Комісії

Польська держава планує введення ембарго на зерно, що надходить з української держави. Це рішення ухвалюється всупереч рішенню Європейської Комісії про не продовження обмеження, повідомляє “Преса України” з посиланням на прем’єр-міністра Польщі.

Матеуш Моравецький повідомив про те, що українське зерно буде й надалі обмежене на території Польщі. Ембарго на сільськогосподарський продукт почне діяти з півночі 16 вересня.

“Європейська Комісія прийняла рішення про те, що не потрібно продовжувати ембарго українського зерна. Тим не менш, я кажу, що всім польським фермерам потрібно це ембарго. Ми не будемо слухати те, що говорить нам Берлін, Туска або інші партнери. Ми зробимо те, що на користь” фермерів нашої держави.”, – зазначив прем’єр-міністр Польщі.

Вже заявлялося про те, що “зернова угода” важлива для споживачів.