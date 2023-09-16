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Субота, 16 Вересня

Битва з морозами: Україна зміцнює енергетичну інфраструктуру перед зимою

Наступний опалювальний сезон в Україні буде важким.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

В українській державі наступний сезон опалення прогнозується як тяжкий. Проте українські енергетичні служби прагнуть максимально пом’якшити наступний опалювальний сезон, повідомляє “Преса України“.

Світлана Грінчук поділилася інформацією про наміри українських енергетиків. Вони висловлюють готовність до наступного опалювального сезону під атаками російських збройних сил. На даний момент готується все необхідне для того, щоб підготуватися до опалювального сезону максимально якісно.

“Опалювальний сезон минулого року був найважчим для України, це правда. Він також був найважчим для Європи в принципі. Проте Україна та Європа показали свою силу та волю під час попереднього опалювального сезону. Наша енергетика, наші фахівці готові до тому що російська армія продовжуватиме атакувати.” – повідомила Грінчук.

Віце-прем’єр відгукнувся про новий опалювальний сезон.

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