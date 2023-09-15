Угорщина продовжує заборону українській сільгосппродукції: нові обмеження

Угорщина 15 вересня ухвалила нове рішення. Воно свідчить про продовження заборони на сільськогосподарську продукцію української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на міністра сільгоспу Угорщини Іштвана Надя.

Міністр сільського господарства Угорщини повідомила, що Угорщина планує продовжити обмеження на імпорт української продукції сільськогосподарського спектру.

“Рішення ухвалене на території Брюсселя. Заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції, окремо зерна триватиме.” – сказала Іштвана Надя у повідомленні.

Також вона наголосила, що угорська держава вирішила закрити свої кордони для 24 видів товарів української держави. Це знижує економічні можливості України через обмеження у торгівлі з Угорщиною та ускладнення торгових маршрутів.

Також нагадується про важливість “зернової угоди” для споживачів.