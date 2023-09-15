Румунія реагує на новий інцидент: обмеження польотів біля кордону з Україною

Після того, як російський безпілотний літальний апарат знову впав на територію Румунії, почалися процеси збільшення зони польотів на кордоні з Україною, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Міністерства оборони Румунії.

Міністерство оборони Румунії поділилося думкою про нове падіння російського дрону на територію їхньої держави.

“Жодним БПЛА або іншим літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах. Зони перебувають під обмеженням, і не можна порушувати їх межі, нікому крім літаків цивільного призначення. Виникла необхідність продовжити ці обмеження на тлі війни Росії проти України.” – повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

Також зазначається, що польоти обмежені на півночі Добруджа. Зона знаходиться на відстані 20-30 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, що раніше російські дрони атакували нафтобазу.