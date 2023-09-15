Актуально
Підписатися
П’ятниця, 15 Вересня

Румунія реагує на новий інцидент: обмеження польотів біля кордону з Україною

Румунія відреагувала на падіння російського дрону на кордоні.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Після того, як російський безпілотний літальний апарат знову впав на територію Румунії, почалися процеси збільшення зони польотів на кордоні з Україною, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Міністерства оборони Румунії.

Міністерство оборони Румунії поділилося думкою про нове падіння російського дрону на територію їхньої держави.

“Жодним БПЛА або іншим літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах. Зони перебувають під обмеженням, і не можна порушувати їх межі, нікому крім літаків цивільного призначення. Виникла необхідність продовжити ці обмеження на тлі війни Росії проти України.” – повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

Також зазначається, що польоти обмежені на півночі Добруджа. Зона знаходиться на відстані 20-30 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, що раніше російські дрони атакували нафтобазу.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.