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П’ятниця, 15 Вересня

Дія у відповідь України на обмеження імпорту зерна: стабільність і партнерство

Зеленський заявив, що Україна відповідатиме адекватно на можливість продовження заборони на імпорт.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер української держави заявив про те, що Україна відповідатиме у цивілізованій манері. Відповіді буде на обмеження імпорту зерна, яке постачається з України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається неадекватно реагувати на обмеження в імпорті її зерна. Він провів переговори з президентом Європейської комісії та подякував їй за те, що обмеження не були продовжені.

“Європа ніколи не програє. Вона завжди здобуває перемогу, коли правила працюють, а умови договорів дотримуються. Наразі найважливіше це стабільна робота європейської єдності на двосторонньому рівні. Щоб зараз країни-партнери підтримували Україну, а Україна підтримувала своїх партнерів”. – повідомив Володимир Зеленський.

У Болгарії розпочали заборону на імпорт зерна через неможливість конкуренції.

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