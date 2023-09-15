Америка не мовчить: відповідь Росії на видворення дипломатів неминуча

Сполучені Штати Америки не мають наміру залишати без відповіді рішення Росії з приводу видворення двох дипломатів США з посольства в Москві. Америка має намір відреагувати на дії Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на брифінг.

Державний департамент США зазначив, що рішення влади Російської Федерації про видворення американських дипломатів з посольства в Москві є безпідставною провокацією.

Американське відомство висловлює своє переконання в тому, що Російська Федерація продовжує використовувати уповноважених співробітників американського посольства, щоб залякувати громадян власної держави. Спікер Державного департаменту також зазначив, що Росія обирає ескалацію конфлікту.

З Німеччини раніше було депортовано 30 російських дипломатів.