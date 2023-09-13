Шлях українського зерна: Як порт Рієка допомагає Україні вивозити свій урожай

Українська держава експортує своє зерно через порт Хорватії. Рієка використовується протягом більш ніж року. Завдяки ньому вдалося вивезти близько 100 тисяч тонн зерна, повідомляє “Преса України” із посиланням на The Guardian.

За словами Маріно Кларіча, керівника порту Рієко, українське зерно продовжує перекладатись із використанням його порту з травня 2022 року. На територію Хорватії зерно потрапляє завдяки використанню залізниці. Перед Хорватією збіжжя проходить Угорщину.

Також Кларіч зазначив, що підрахунки експорту українського зерна через місяць склали понад 100 тисяч тонн. Це лише підрахунки прийняття кукурудзи та пшениці.

Порт Рієка зараз має потужність мільйон тонн зерна. Чиновники планують розширювати можливості експорту.

Нагадаємо, що “зернова угода” важлива для споживачів.